Calciomercato Milan – Hauge la chiave per abbassare il prezzo di De Paul

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini pensa a De Paul come sostituto di Calhanoglu. Il Diavolo è pronto ad offrire Hauge

Il Milan si interroga sul futuro di Hakan Calhanoglu. Nelle ultime ore, infatti si parla di un'offerta molto importante per il turco arrivata dal Qatar. L'Al-Duhail, club di proprietà dello sceicco Abdullah Al Thani, sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 32 milioni di euro per Calhanoglu, spalmati su un triennale da 8 milioni l’anno . In più ci sarebbe un bonus di 8 milioni di euro da avere subito, al momento della firma.

Il Milan a questo punto starebbe pensando a Rodrigo De Paul. L'argentino costa almeno 40 milioni di euro e dunque per i rossoneri non sarà facile smuovere l'Udinese. Come detto da più settimane, Maldini e Massara avrebbero inserito nella trattativa Hauge per abbassare il prezzo del cartellino. Basterà? Difficilmente il club rossonero mollerà la presa. Ma sempre a proposito di Calhanoglu: ecco la reazione del Milan all'offerta del Qatar.