Calciomercato Milan – Hauge, la cessione è possibile: ecco la cifra | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo Tuttosport il club rossonero potrebbe cedere Hauge per generare una grossa plusvalenza

Tuttosport si interroga sul futuro di Jens Petter Hauge. Il Milan crede molto nel giocatore, tuttavia i tempi sul mercato sono magri per tutti. Potrebbe essere necessario fare qualche sacrificio in modo da avere la possibilità di investire maggiormente sul calciomercato. Un'eventuale offerta per il norvegese di circa 12-15 milioni genererebbe una plusvalenza che farebbe molto comodo al club rossonero. Dopo le vacanze Hauge avrà un confronto con la dirigenza rossonera per avere una visione più chiara relativa al suo futuro. Maldini e Massara ci pensano, ma di sicuro un'offerta allettante verrebbe presa in seria considerazione. Ci sono stati però dei contatti con un nuovo attaccante.