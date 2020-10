ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come scrive il sito ufficiale del Milan, “Il club rossonero è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Jens Petter Hauge da FK Bodø/Glimt. L’attaccante norvegese si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2025”. Hauge ha scelto la maglia numero 15, così come potete vedere nella foto in basso. Insieme al norvegese nella foto ci sono Frederic Massara, Paolo Maldini e Ivan Gazidis.

