Calciomercato Milan – I rossoneri fanno sul serio per Güler: le news

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha evidenziato come i rossoneri siano decisi a stringere i tempi per Arda Güler, classe 2005, talento turco del Fenerbahçe. Nel contratto del numero 10 con i gialloblu di Istanbul, come ormai noto, è presente una clausola rescissoria di 17,5 milioni di euro. Cifra sostenibile per le casse del club di Via Aldo Rossi.