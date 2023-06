Calciomercato Milan – Guler, accordi quasi raggiunti

Sempre più rossonero il futuro di Arda Guler, oggetto del desiderio di molte squadre oltre al Milan in questo calciomercato. Il turco classe 2005 ha stregato mezza Europa, ma il Milan si è mosso appena in anticipo e sta cercando di convincerlo a vestire di rossonero. Lui sembra convinto, restano da trovare gli ultimi accordi con l'agente per le commissioni da pagare. Guler ha infatti una clausola rescissoria da 17,5 milioni, che il Milan ha già comunicato al Fenerbahce di voler pagare. I dettagli ve li avevamo dati in anteprima sul nostro canale YouTube (iscriviti!) nel video qui sotto.