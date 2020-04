Calciomercato – Milan attento, anche l’Inter su Gotze: la situazione

CALCIOMERCATO MILAN – Mario Götze, trequartista del Borussia Dortmund, è una delle occasioni più ghiotte del prossimo calciomercato, perché si libererà a parametro zero a fine stagione. Sul giocatore c’è da tempo il Milan, che potrebbe sfruttare la sua voglia di Serie A manifestata in tempi non sospetti.

Attenzione però all’Inter che, secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, non starebbe a guardare e sta lavorando per ingaggiare il tedesco. Gotze è considerato ilrinforzo ideale sia per qualità tecniche, sia per l’esborso economico minimo dell’operazione. Intanto il ‘Papu’ Gomez ha espresso non poche perplessità sulla ripresa del campionato in estate, continua a leggere >>>