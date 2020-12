Calciomercato Milan – Gomez, il Cincinnati di Stam ci prova: le ultime / News

Calciomercato Milan, Stam su Gomez

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nonostante alcune voci su una presunta pace tra l’Atalanta e il Papu Gomez, le sirene di mercato non ne vogliono sapere di fermarsi. Tutti i top club italiani hanno mostrato interesse per l’argentino, ma attenzione ad una soluzione improvvisa e inaspettata. Secondo quanto riferisce ‘TuttoMercatoWeb’ un club di MLS è piombata sull’ex Catania. Si tratta del Cincinnati dell’allenatore Jaap Stam, ex difensore centrale rossonero. Il club americano avrebbe offerto un contratto triennale al giocatore, in attesa di capire la fattibilità dell’operazione con la ‘Dea’. Situazione in aggiornamento, tutto è ancora aperto. Calciomercato Milan, Raiola porta un top player in rossonero >>>