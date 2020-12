Calciomercato Milan – Gomez, addio all’Atalanta: Maldini in pole | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Gomez, Maldini in agguato

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sul Papu Gomez. La lite con Gian Piero Gasperini, tra il primo e il secondo tempo nella partita contro il Midtjylland, sembra insanabile. Nei giorni scorsi c’è stato un faccia a faccia tra l’argentino e il tecnico, ma la sensazione è che nessuno dei due abbia intenzione di arrivare aun compromesso.

Gomez ha chiesto scusa a tutta la squadra per il suo comportamento, ma il fantasista non ha digerito l’atteggiamento da parte di Gasperini. Per questo motivo è probabile una cessione del Papu a gennaio. Il club bergamasco in questo momento sta pensando alle ultime gare del 2020 contro Roma e Bologna, ma poi bisognerà sistemare definitivamente questa tegola. Il presidente Percassi cercherà di ricucire lo strappo, ma difficilmente ci riuscirà, considerando le due parti in causa.

Come viene sottolineato dal quotidiano romano, la distanza geografica sarà un fattore decisivo per Gomez per decidere la sua nuova squadra. La famiglia si è ambientata nel migliore dei modi a Bergamo e dunque l’obiettivo sarebbe quello di non spostarsi troppo. Per questo motivo attenzione a Milan di Stefano Pioli e all’Inter di Antonio Conte.

I rossoneri in questo momento sembrano essere favoriti, anche perchè potrebbe utilizzare come pedina di scambio il difensore Mattia Caldara. L'Atalanta eventualmente vorrà monetizzare dalla sua cessione, ma allo stesso tempo, considerando il contratto in scadenza nel 2022, non potrà tirare troppo la corda. Vedremo cosa succederà, ma il Milan pensa seriamente al Papu.