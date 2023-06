Calciomercato Milan – Sondaggi per Gnonto, ma il Leeds spara alto

Calciomercato Milan, primi sondaggi per Gnonto

Come riportato da Calciomercato.com, Milan e Fiorentina avrebbero sondato il terreno per Willy Gnonto. Il Leeds avrebbe richiesto 20 milioni come prezzo iniziale, una cifra che sarebbe considerata eccessiva da entrambi i club italiani, che a queste condizioni non sarebbero disposti neanche a partire con una trattiva. Diverso sarebbe il discorso se gli inglesi aprissero alla formula del prestito oppure abbassassero le pretese economiche. Gnonto è un calciatore italiano classe 2003 che in stagione ha giocato 24 partite in Premier con 2 gol e 4 assist. L'esterno può giocare in qualsiasi ruolo dietro la punta.