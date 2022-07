Calciomercato Milan – Gnabry e Roc Nation, gli alleati per Ziyech

Diversi intrighi di calciomercato dividono il Milan e Ziyech. Il Chelsea che pensa a Gnabry e il fattore comune Roc Nation aiutano il Diavolo

Nelle ultime settimane, uno dei nomi maggiormente accostati al calciomercato del Milan è stato quello di Hakim Ziyech del Chelsea. Maldini e Massara desiderano regalare a Pioli dei rinforzi nella zona della trequarti, dove il Diavolo, pur da Campione d'Italia, ha mostrato le sue principali lacune. Per questo, il profilo dell'ex Ajax è altamente gradito a tutta l'area tecnica rossonera. Un accordo definitivo non è ancora stato trovato, ma il Diavolo può dirsi ottimista; inoltre, gli ottimi rapporti instaurati dal club di Via Aldo Rossi e da Ziyech con Roc Nation, possono rappresentare un'importante scorciatoia nella corsa al marocchino.

Intrighi europei

Secondo Matt Law, giornalista per il Telegraph, la trattiva per portare il marocchino al Milan può sbloccarsi a seguito di diversi incastri di calciomercato. Dopo che il Barcellona ha aumentato la propria offerta per assicurarsi Raphinha dal Leeds, i Blues, precedentemente in corsa per l'ala brasiliana, avrebbero messo i propri occhi sul profilo di Serge Gnabry del Bayern Monaco. Con l'arrivo del tedesco, i londinesi sarebbero quasi costretti a scaricare Ziyech, il cui profilo raggiungerebbe lo status di esubero. A confermare l'interesse del Chelsea per il tedesco, è anche il Times, importante quotidiano britannico.

Milan-Ziyech-Chelsea: obiettivo comune

Inoltre, Law aggiunge che le volontà di giocatore, Chelsea e Milan convergerebbero unitamente verso l'obiettivo cessione; le problematiche che non hanno ancora portato alla chiusura dell'affare, sarebbero sorte circa il discorso della formula: il Chelsea vorrebbe cedere Ziyech a titolo definitivo, mentre il Milan vorrebbe strappare un prestito con obbligo di riscatto. Il Times mantiene invece una linea più generica, sostenendo che il Milan e Ziyech sarebbero già vicini e che l'eventuale operazione Gnabry-Chelsea consentirebbe di sbloccare definitivamentel'affare.

In aggiunta, è bene sottolineare la presenza di un altro importante dettaglio che giocherebbe a favore del Milan: l'intervento di Roc Nation; l'agenzia, dal 2020 partner dei rossoneri, si è recentemente avvicinata anche alle vicende riguardanti la procura del marocchino, che spera che l'aiuto del consorzio guidato da Jay-Z possa sortire gli stessi effetti avuti per l'affare Lukaku-Inter.