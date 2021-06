Calciomercato Milan – Giroud vestirà la maglia rossonera | PM News

Le ultime notizie sul mercato del Milan. A meno di clamorosi colpi di scena, Giroud vestierà la maglia rossonera nella prossima stagione

Stando a quanto appreso dalla redazione di 'PianetaMilan.it', il futuro di Olivier Giroud sarà a tinte rossonere. Nel definire il riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea, il Milan ha avuto delle rassicurazioni in merito al trasferimento, a costo zero, dell'attaccante francese a Milanello. Dunque, a meno di clamorosi colpi di scena, il centravanti ex Arsenal vestirà la maglia rossonera nella prossima stagione. Ecco le principali notizie di oggi relative al calciomercato del Milan