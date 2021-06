Calciomercato Milan – Giroud, trattativa ad oltranza: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud è il principale obiettivo per rinforzare l'attacco. Il Diavolo ora è in attesa

Parlando del calciomercato del Milan , 'Tuttosport' oggi in edicola si è soffermato sulla situazione di Olivier Giroud . Il club di Via Aldo Rossi continua a trattare con gli agenti del centravanti francese e, a quanto pare, la distanza tra le parti sembra essersi assottigliata.

Manca davvero poco, dunque, affinché si passi alla seconda fase della trattativa per il trasferimento dell'attaccante del Chelsea , classe 1986, alla corte di Stefano Pioli . In sostanza, l'entourage di Giroud dovrà avanzare richiesta formale ai 'Blues' per far rispettare la promessa fatta al giocatore prima che scattasse il rinnovo unilaterale del contratto fino al 30 giugno 2022 .

Ovvero, quella di essere lasciato libero di accasarsi a parametro zero nel caso di un'offerta di una squadra non di Premier League. Il Milan, quindi, attende: prima finalizzerà l'accordo con il calciatore transalpino e poi aspetterà che questi si liberi a costo zero dal club di Roman Abramovic. La vicenda, ad ogni modo, si accenderà dopo gli Europei. Milan, ansia per Ibrahimovic: ecco come sta l'attaccante svedese >>>