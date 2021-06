Calciomercato Milan – Giroud spiega tutto: vuole soltanto i rossoneri

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud tra rinnovo di contratto con il Chelsea e ammirazione per il Diavolo. Le sue parole

Daniele Triolo

Uno dei principali obiettivi di calciomercato del Milan per l'attacco è Olivier Giroud, classe 1986, centravanti del Chelsea e della Francia di Didier Deschamps. È di qualche giorno fa la notizia del rinnovo di contratto di Giroud con i 'Blues' fino al 30 giugno 2022. Una notizia che ha un po' spiazzato tutti, giacché Giroud stava trattando il suo trasferimento in rossonero a parametro zero.

'Tuttosport' oggi in edicola, però, ha ricordato come sia stato lo stesso Giroud, ieri, dal ritiro della Nazionale francese, a chiarire le dinamiche del rinnovo contrattuale con il club londinese. "Il Chelsea ha attivato ad aprile l'opzione unilaterale di prolungamento del mio contratto e l'ha annunciato, però, solo l'altro giorno. Adesso penso solo alla Nazionale". Una dichiarazione che, a conti fatti, suggerisce due scenari.

Il primo è che il fatto che ora risulti legato al Chelsea per un altro anno non vuol dire che poi effettivamente ci resti a giocare. Il secondo è che da qui alla fine dell'avventura della Francia agli Europei non ci si deve aspettare chissà quale novità di calciomercato su Giroud. Il quale ha anche parlato del Milan, spiegando come, in passato, abbia amato Marco van Basten e Andriy Shevchenko.

Ed aggiungendo come, anche oggi, il Milan sia un grande club, tra i migliori d'Europa. Giroud in rossonero andrebbe di corsa. Un'intesa di massima è già stata trovata con i suoi agenti, sulla base di un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione. Tutti, però, hanno ragionato sull'ipotesi di un calciatore libero a parametro zero. Ora non è più così. E la sensazione è che il Chelsea voglia monetizzare qualcosa dalla sua cessione.

Questo, in fin dei conti, potrebbe essere l'unico ostacolo ai negoziati. Il Milan, infatti, porterà Giroud in Serie A unicamente nell'ambito di un'operazione a costo zero, non pagando il cartellino. In caso contrario, andrebbe su altri obiettivi.