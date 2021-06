Calciomercato Milan – Giroud, ottimismo sul felice esito della trattativa

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud, che si svincolerà dal Chelsea, dovrebbe essere il nuovo rinforzo in attacco

Daniele Triolo

Il Milan ha individuato in Olivier Giroud il suo obiettivo in attacco per il calciomercato estivo. Lo ha sottolineato 'Tuttosport' oggi in edicola. Il francese è ritenuto dai rossoneri l'uomo giusto per poter completare la coppia di prime punte del Diavolo insieme a Zlatan Ibrahimovic. Un'operazione a costo zero per il Milan, giacché il contratto di Giroud con il Chelsea campione d'Europa scadrà il prossimo 30 giugno.

Giroud, attualmente in ritiro a Clairefontaine con la Nazionale francese per la preparazione degli imminenti Campionati Europei, a Londra percepiva un ingaggio di 6 milioni di euro netti a stagione. Il Milan gli ha offerto un contratto biennale, fino al 30 giugno 2023, da 4 milioni di euro netti l'anno più bonus. Le parti sono in costante contatto e le contrattazioni stanno andando avanti.

Filtra cauto ottimismo sulla buona riuscita dell'affare. Resta da capire se l'arrivo di Giroud al Milan si concretizzerà prima dell'inizio degli Europei oppure se ciò avverrà a manifestazione iniziata. Se l'accordo arrivasse prima del debutto in campo con la Francia, a quel punto Giroud potrebbe svolgere le visite mediche con il Milan (a Milano o in una sede vicina al ritiro dei 'Bleus', per non creare problemi).

In caso contrario, per la finalizzazione dell'affare Giroud, il Diavolo dovrebbe attendere la fine dell'avventura della Nazionale di Didier Deschamps agli Europei. Ecco il vero grande obiettivo del Milan per il calciomercato estivo >>>