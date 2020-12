Calciomercato Milan – Giroud interessa, ma il Chelsea… / News

Calciomercato Milan, piace Giroud

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – L’infortunio di Zlatan Ibrahimovic e la difficoltà di Ante Rebic ad adattarsi al ruolo di prima punta spingono il Milan alla ricerca di un attaccante per gennaio. La lista di Paolo Maldini è lunghissima e, secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, il nome di Olivier Giroud è uno dei nomi presenti e segnati in grassetto. L’attaccante francese ha caratteristiche simili al fuoriclasse svedese non solo in campo, ma anche dal punto di vista dell’affidabilità e dell’esperienza. Ma c’è un ostacolo non di poco conto da affrontare: la volontà del Chelsea, che non ha intenzione di lasciarlo partire.

Fino al mese di novembre il divorzio sembrava cosa fatta, ma nelle ultime settimane Giroud è stato impiegato più volte da Frank Lampard con risultati soddisfacenti. La situazione potrebbe cambiare solo se il giocatore dovesse spingere per la cessione, cosa fin qui mai accaduta e che difficilmente accadrà. Il Milan sa tutto e per questo motivo sta già guardano altrove.