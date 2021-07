Calciomercato Milan – Giroud in chiusura: ecco quando arriva in Italia

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud sarà il prossimo centravanti del Diavolo con Zlatan Ibrahimovic. Il punto

Daniele Triolo

Il Milan sta per concludere l'acquisto di Olivier Giroud in questo calciomercato estivo. Regalando, così, al tecnico Stefano Pioli un rinforzo in attacco di qualità da affiancare a Zlatan Ibrahimovic per affrontare Serie A e Champions League. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina.

Giroud ed il Milan, ha ricordato la 'rosea', hanno trovato da tempo un'intesa contrattuale. Contratto biennale, fino al 30 giugno 2023, da 3 milioni di euro netti a stagione di stipendio. Con la possibilità di estendere, poi, l'accordo per un'ulteriore stagione. Il Milan, però, ha sempre ritenuto di non dover sopportare spese per il cartellino e di poterlo prendere gratuitamente.

Il Chelsea, al contrario, ha rinnovato in maniera unilaterale il contratto di Giroud, portandone la scadenza al 30 giugno 2022. Pertanto, non gli ha concesso la lista gratuita per accasarsi in rossonero. Da qui i rallentamenti nell'operazione, fino alla decisione, da parte del Milan, di riconoscere un indennizzo di un milione di euro alla società londinese per prendere Giroud.

Anche ieri, ha rivelato 'La Gazzetta dello Sport', c'è stata un'altra conversazione telefonica tra Milan e Chelsea, con ulteriore avvicinamento tra le parti: siamo vicini all'accordo definitivo ed oggi si proverà a chiudere. Giroud, attualmente in vacanza dopo aver preso parte agli Europei con la Francia di Didier Deschamps, ha dato disponibilità di interrompere le proprie ferie per arrivare in Italia e finalizzare il suo trasferimento.

Dovrà, infatti, sottoporsi a Milano alle visite mediche con il Milan e poi firmare il suo nuovo contratto. Per la 'rosea' tutto ciò potrebbe avvenire domani o giovedì. A seconda di quando l'operazione tra i due club sarà conclusa. Ciò che appare certo è che l'esperto Giroud, nuovo colpo di calciomercato del Milan, si presenterà a Milanello il prossimo 26 luglio per mettersi a disposizione di Pioli. Milan, proposto Luis Alberto: le ultime sul fantasista spagnolo >>>