Calciomercato Milan – Giroud, il West Ham non molla | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: sempre in primo piano la trattativa per Olivier Giroud. Attenzione all'interessamento del West Ham

Novità importanti su Olivier Giroud. Il francese, il cui contratto è in scadenza con il Chelsea a giugno, è pronto per una nuova avventura dopo anni di successi con i blues. Il Milan è in pole position essendosi mosso in anticipo rispetto alla concorrenza, ma è il momento di accelerare. Nelle ultime ore, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il West Ham avrebbe rilanciato. Il club inglese vuole a tutti i costi Giroud che starebbe riflettendo sull'offerta ricevuta. A questo punto il Milan deve decidere se chiudere definitivamente l'operazione o temporeggiare, rischiando però brutte sorprese. Sono ore molto importanti. Ecco intanto la nostra esclusiva all'agente De Santis, che ci parla del calciomercato del Milan.