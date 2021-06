Calciomercato Milan – Giroud, il punto sui contatti delle ultime ore | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: sembra avvicinarsi sempre di più Olivier Giroud, attaccante del Chelsea. Il punto

Salvatore Cantone

Il Milan è sempre più vicino ad Olivier Giroud. Trovata l'intesa tra il club rossonero e e l'entourage del calciatore per un contratto di due anni, fino al 30 giugno 2023, con opzione per la terza stagione. L'ingaggio percepito dal francese dovrebbe essere di 4 milioni di euro netti a stagione, che al lordo per il Milan peseranno per 6 milioni di euro stagionali grazie al Decreto Crescita.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, nelle ultime ore ci sono stati dei nuovi contatti tra l'entourage di Giroud e il Milan. Gli agenti continuano a rassicurare Maldini e Massara sul fatto che alla fine il Chelsea libererà il calciatore a costo zero. Il club londinese, come tutti sanno, ha rinnovato per un anno il contratto del centravanti, ma per molti questa è una mossa per evitare che il francese giochi in un altro club di Premier League.

Il Milan dunque attende fiducioso, ribadendo anche allo stesso entourage che non spenderà alcuna cifra per il cartellino di Giroud. La parole finale spetterà quindi al Chelsea. Se i londinesi non si metteranno di traverso, l'ex Arsenal giocherà nella squadra di Stefano Pioli nella prossima stagione. Intanto il Milan pesca un nuovo centrocampista dalla Francia.