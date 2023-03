Calciomercato Milan – Si cerca un vice Giroud per l’estate: l’idea dal Belgio

Nonostante il ritorno in campo con il Milan di Zlatan Ibrahimovic, lo svedese con ogni probabilità lascerà il Diavolo a fine stagione, quantomeno da calciatore. A quel punto i rossoneri rimarrebbero con Divock Origi, che però ancora non ha dato segnali di crescita rispetto al suo arrivo a Milanello, e di fatto il solo Olivier Giroud come ipotesi valida in attacco.