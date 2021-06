Calciomercato Milan – Giroud ancora possibile, ma soltanto a costo zero

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud resta nel mirino dei rossoneri. Dovrà, però, liberarsi dal contratto con i 'Blues'

Il Milan , secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, non nega di essere interessato all'acquisto di Olivier Giroud , classe 1986, centravanti del Chelsea e della Nazionale francese, in questa sessione estiva di calciomercato . Un conto, però, è tesserarlo da giocatore svincolato, con un contratto biennale da 4 milioni di euro netti a stagione. Un altro, invece, è andare a negoziare con i 'Blues' per il suo cartellino, giacché i londinesi, come noto, hanno fatto scattare l'opzione automatica di rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2022 .

Giroud ha comunque una promessa, da parte del Chelsea, per andare via a parametro zero nel caso ricevesse una buona offerta dall'estero (ovvero non dal campionato della Premier League inglese). Una promessa, questa, che, come evidenziato dalla 'rosea', non sta però scritta da nessuna parte. Dovranno, dunque, essere Giroud ed i suoi agenti a trattare con il Chelsea per ottenere lo svincolo gratuito al 30 giugno. Se ciò avverrà e Giroud, come sembra, sceglierà il Milan come sua prossima destinazione, il Diavolo sarà ben lieto di accontentarlo e metterlo sotto contratto. Leggi qui l'intervista a Gazidis tra mercato, stadio e futuro del Milan >>>