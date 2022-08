Calciomercato Milan – Oggi giornata decisiva per Vranckx: il punto

Aster Vranckx può diventare un giocatore del Milan in questo calciomercato estivo. Oggi è il giorno decisivo per il suo sbarco in Serie A

Aster Vranckx può diventare un nuovo calciatore del Milan in questo calciomercato estivo. Oggi, secondo 'La Gazzetta dello Sport' in edicola, sarà la giornata decisiva affinché l'ex Malines sbarchi in Italia per indossare la maglia rossonera.