Calciomercato Milan – Gimenez: decisivo mercoledì, la trattativa entrerà nel vivo

La trattativa tra il Milan e il Feyenoord per l’acquisto di Santiago Gimenez non giungerà a conclusione prima di mercoledì sera. Le due parti sono ancora in fase di discussione e, sebbene l’interesse per l’attaccante messicano sia forte, non ci sono ancora decisioni definitive. Il Milan, dopo aver monitorato a lungo le prestazioni di Gimenez, è intenzionato a rinforzare il reparto offensivo con l’attaccante, ma la chiusura dell’accordo richiederà ancora qualche giorno di trattative.