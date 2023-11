Calciomercato – Giménez, David, Adams: Milan, quale attaccante prendi?

Giménez ha anche passaporto italiano e, pertanto, non rappresenterebbe neanche un problema per lo slot da extracomunitario (il Milan ha ancora una casella da occupare). Piace, però, anche a Inter, Juventus ed altre società europee. Sotto contratto con il club di Rotterdam fino al 30 giugno 2027, Giménez dovrebbe muoversi - però - con maggior probabilità la prossima estate. Stesso discorso vale per David.

Tra Giménez e David, più probabile che arrivi Adams a gennaio — Il Milan proverà a portarlo in rossonero sfruttando i buoni rapporti con il Lille e il fatto che il giocatore canadese, classe 2000, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2025. Il Diavolo, però, ha bisogno di una punta subito. Ecco, dunque, secondo il quotidiano romano, che il nome di Adams, 24 anni il prossimo gennaio, potrebbe essere, alla fine, quello giusto per la squadra di Stefano Pioli nell'immediato.

Continuano, infatti, i contatti con gli agenti del bomber nigeriano, autore di 7 gol in 11 partite con il Montpellier in Ligue 1. Pagato qualche mese fa 4,5 milioni di euro, oggi potrebbe valere il triplo, poco meno i 15 milioni di euro. Furlani è pronto a sferrare l'assalto. LEGGI ANCHE: Leao ci sarà in Milan-Borussia Dortmund? Ecco come sta Rafa >>>

