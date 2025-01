Il Milan , negli ultimi giorni, ha accelerato ulteriormente per Santiago Gimenez ritenendolo l'attaccante ideale per il proprio gioco, anche se l'algoritmo in realtà direbbe tutt'altro. Per ovviare al problema della produzione offensiva, infatti, i rossoneri hanno individuato nell'attaccante messicano una valida opzione per fare un upgrade rispetto ad Alvaro Morata e Tammy Abraham , che fino a questo momento non hanno dato garanzie a livello realizzativo. Sono arrivate diverse offerte, che il Feyenoord ha rispedito al mittente, ma l'intenzione del club rossonero sarebbe quella di continuare ad insistere per convincere gli olandesi.

Calciomercato Milan, l'algoritmo parla chiaro: ecco l'esito su Gimenez

Ma siamo sicuri che Santiago Gimenez sia l'ideale per il Milan? I colleghi di 'FootballTransfers.com' a questo proposito si sono affidati all'algoritmo creato da 'SciSports' per mostrare come in realtà né il Diavolo né il Marsiglia siano club ideali per l'attaccante messicano. Al Milan ha un Club Fit di 70 secondo il Career Advice Tool. Si inserirebbe bene in termini di stile di gioco e modulo. Tuttavia, lo sviluppo potenziale non è fantastico e, secondo i dati, anche le possibilità di giocare non sono buone. Si tratta solo di un'indicazione di massima, che però potrebbe dire molto.