Calciomercato Milan – Giampaolo sicuro: “Krunic non verrà al Torino”

Calciomercato Milan, Giampaolo su Krunic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nei giorni scorsi sono circolate diverse voci che volevano un interesse del Torino per Rade Krunic. Marco Giampaolo, allenatore granata, ci ha pensato subito a risolvere tutti i dubbi su un’eventuale arrivo del bosniaco. Le dichiarazioni in conferenza stampa: “A Rade auguro di guarire ben presto dal Covid. lo ha allenato all’Empoli, poi l’ho ritrovato al Milan anche se non l’ho praticamente allenato perché era reduce da un infortunio. Krunic è un giocatore che è cresciuto, è forte, ha qualità, ma non verrà a giocare al Toro”. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli >>>