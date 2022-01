Calciomercato Milan – Genoa su Gabbia, ma è difficile che possa partire

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Genoa avrebbe puntato gli occhi sul difensore del Milan Matteo Gabbia

Con Nikola Maksimovic in uscita, il Genoa è alla ricerca di un difensore centrale. Secondo l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', tra i nomi sondati in casa rossoblù c'è anche quello di Matteo Gabbia. Il giovane difensore del Milan, che piace anche all'altro club di Genova ovvero la Sampdoria, dovrebbe, ad oggi, restare a Milanello. Gli infortuni di Kjaer e Tomori non permettono al Milan, al momento, di privarsi anche del classe 1999. Dunque appare difficile un suo trasferimento al Genoa.