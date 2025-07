Calciomercato Milan, Genoa in pole position per Colombo

Lorenzo Colombo è partito per la tournée tra Asia e Oceania con il Milan. Tra i convocati per la spedizione l'ex Empoli è l'unico centravanti di ruolo, tanto da aver giocato da titolare la partitella in famiglia dello scorso sabato contro Milan Futuro. Santiago Gimenez, infatti, è in vacanza in seguito agli impegni con la sua nazionale.