Calciomercato Milan – Gedson Fernandes torna al Benfica | News

Calciomercato Milan, il futuro di Gedson Fernandes non sarà rossonero

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Un anno e mezzo fa il Milan si interessò a Gedson Fernandes, classe 1999, centrocampista portoghese di proprietà del Benfica. Le ‘Aquile‘ di Lisbona, per cedere il loro gioiello, chiedevano non meno di 30 milioni di euro.

Cifra ritenuta un po’ alta per il Milan che, successivamente, andò su Ismaël Bennacer, pagato 16 milioni di euro all’Empoli. Gedson Fernandes, qualche mese dopo, nel gennaio 2020, passò in prestito oneroso (circa 5 milioni di euro) con diritto di riscatto, fissato a 50, agli inglesi del Tottenham.

In Premier League, però, il giovane mediano lusitano non ha riscosso grande successo: appena 12 presenze nella passata stagione in tutte le competizioni, soltanto 63′ in Coppa di Lega in quest’annata con gli ‘Spurs‘. Il manager dei londinesi, José Mourinho, non lo vede proprio.

Perciò il Tottenham ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto sul cartellino di Gedson Fernandes. Il giocatore, dunque, tornerà in quest’imminente sessione di mercato al Benfica. Il Milan avrà una nuova chance? A quanto pare no, poiché il club de ‘Da Luz‘ ha intenzione di tenerlo in organico e farlo giocare titolare. Calciomercato Milan, vice Ibrahimović: ecco l’offerta al Liverpool >>>