Calciomercato Milan – Altro derby in arrivo? L’Inter su Musah

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Milan pensa a Musah del Valencia ma ci sarebbe anche l'Inter

Il Milan, dopo l'arrivo di Loftus-Cheek, dovrà pensare ad altri colpi per rinforzare il centrocampo, anche dopo l'imminente partenza di Sandro Tonali. Sono di oggi le voci sull'interesse del Diavolo per il centrocampista del Valencia Musah, che potrebbe essere il nuovo rinforzo per la mediana del Diavolo. Sul calciatore degli USA, però, ci potrebbe essere una forte concorrenza. Ecco le ultime news.