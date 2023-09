Calciomercato Milan – Chaka Traorè vicino al Brescia? Ecco le ultime

Come riportato dall'esperto di calciomercato di Sky, Gianluca Di Marzio, Chaka Traorè potrebbe presto lasciare il Milan . Il gioiellino classe 2004, che ha già vissuto esperienza tra i pro ad esempio col Parma, sarebbe vicino ad un accordo con il Brescia , pronto a tesserarlo in prestito per disputare la Serie B. Secondo quanto riportato da Schira su twitter, però, ci sarebbero delle problematiche. Ecco il tweet.

"Il Milan e Chaka Traorè non molto convinti finora dalla proposta del Brescia. No secco inoltre del Milan alla richiesta di Cellino di inserire un diritto di riscatto. Chaka può restare in Prima Squadra (si allena tutti i gg coi big), scendendo in Primavera per la Youth League".