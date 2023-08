Calciomercato Milan – Di Marzio: “Pressing del Bologna per Saelemaekers”

Continua il lavoro del Milan sul calciomercato . I rossoneri hanno chiuso 9 colpi in entrata e potrebbero essere alla ricerca del decimo. Non solo entrate, la dirigenza è focalizzata anche del cedere i giocatori che non rientrano più nei piano di Stefano Pioli. Ecco le novità su un giocatore in partenza.

Calciomercato Milan, Saelemaekers resta in Italia?

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha parlato dei movimenti del Milan. Ieri sera a Sky Sport l'argomento era Saelemaekers: l'esterno belga non rientrerebbe nei piani rossoneri e non è stato convocato per la prima giornata di Serie A. Sul belga ci sarebbe da qualche tempo il Betis Siviglia, ma nelle ultime ore si sarebbe inserito anche il Bologna, con un forte pressing. Gli emiliano starebbero quindi facendo un tentativo concreto per Saelemaekers, anche se non l'operazione non sarebbe facile a causa dei costi alti. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, la speranza di Pioli per l'attaccante