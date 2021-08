Calciomercato Milan – Gazzetta: “Le cifre dell’operazione Messias”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Junior Messias è virtualmente rossonero. Oggi visite mediche e firma sul contratto con il Diavolo

Il Milan , in queste ultime ore di calciomercato , ha preso Junior Messias dal Crotone . Il fantasista brasiliano, classe 1991 , svolgerà in mattinata le visite mediche con il Diavolo e firmerà il contratto che lo legherà ai rossoneri, mettendosi presto a disposizione del tecnico Stefano Pioli .

Milan e Crotone, come riferito da 'gazzetta.it', hanno trovato nella notte l'accordo per la cessione di Messias in questo calciomercato estivo al club di Via Aldo Rossi. Il calciatore, che aveva sempre considerato i rossoneri come sua prima scelta nonostante la corte di tanti altri club, si muoverà in prestito con diritto di riscatto.