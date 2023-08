Calciomercato Milan – Schira: “Galliani attende il via libera per Colombo”

Nella giornata odierna si è parlato di diverse possibili uscite in casa Milan. Da Alexis Saelemaekers, ad un passo dal Bologna, a Divock Origi, seguito da Bologna, Torino, Udinese e Burnley. Ma anche Lorenzo Colombo, in caso di arrivo di un altro attaccante in casa rossonera, potrebbe lasciare il Diavolo, probabilmente in direzione Monza.