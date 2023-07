Gabbia: “Molto felice di essere al Villarreal, ci vediamo allo stadio”

Gabbia, dalle giovanili alla prima squadra fino ai due prestiti

Gabbia ha militato per moltissimi anni al Milan. Il classe '99 ha disputato tantissime stagioni con la primavera. La chiamata in prima squadra arriva nel 2017. Subentra nella gara di Europa League vinta per 1-0 contro lo Skendija. Il 31 agosto 2018 viene ceduto in prestito in Serie C alla Lucchese.