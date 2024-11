Calciomercato Milan – Gabbia vicino al rinnovo: e ha già rifiutato una big

Matteo Gabbia è uno dei giocatori del Milan che sta trattando con la società per il rinnovo del proprio contratto. Il centrale italiano, infatti, da quando è rientrato in Italia dopo l'esperienza al Villarreal , ha dimostrato di essere ampiamente il miglior difensore a disposizione di Stefano Pioli prima e Paulo Fonseca poi. E la sua assenza nelle ultime uscite si è sentita parecchio.

Al di là del possibile prolungamento, però, nelle ultime ore è emerso un retroscena interessante. Come riferito dal collega Alessandro Jacobone, infatti, Matteo Gabbia per amore del Milan avrebbe rifiutato la Fiorentina in estate. E ora si appresta a rinnovare con il club per cui ha già fatto un grande gesto.