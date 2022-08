Calciomercato Milan – Gabbia verso la Sampdoria: le ultime

Gabbia, difensore del Milan, potrebbe partire in prestito in questo calciomercato. Ecco tutti i dettagli e le ultime a riguardo.

Mentre il Milan cerca un difensore centrale sul calciomercato, il futuro di Matteo Gabbia va sempre più delineandosi. Il classe 1999 è infatti destinato alla Sampdoria, che lo insegue ormai da molto tempo. Il direttore sportivo blucerchiato ha un debole per Gabbia, che sta facendo un ottimo precampionato. Prima di concludere l'operazione, però, il Milan deve prendere almeno due difensori e soprattutto la Sampdoria dovrà cedere Jeison Murillo, colombiano classe 1992. Una volta che saranno fatti questi incastri, l'operazione verrà definita in breve tempo. E per Gabbia sarà prestito secco. I rossoneri credono molto in lui e sono convinti che possa tornare a un livello ancora più alto. Intanto ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni Moro >>>