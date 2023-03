Calciomercato Milan – Gabbia poco utilizzato, potrebbe partire

Il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, potrebbe andare alla ricerca di molti giocatori, per cercare di rinforzare la rosa. I rossoneri, però, dovranno anche decidere cosa fare di alcuni giocatori già presenti a Milanello. Oltre ai calciatori ai quali scadrà il presito, come ad esempio Brahim Diaz o Vranckx, il Milan potrebbe anche cedere qualcuno, che magari non sta avendo molto spazi e minuti in questa stagione. Questo potrebbe essere il caso di Matteo Gabbia. Ecco le ultime sul difensore italiano.