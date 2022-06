Calciomercato Milan – Gabbia piace alla Sampdoria: possibile scambio?

La Sampdoria ha posato gli occhi su Matteo Gabbia, difensore del Milan. Nelle ultime ore spunta l'ipotesi di uno scambio tra rossoneri e blucerchiati. In questa sessione estiva di calciomercato, infatti, il Milan è alla ricerca di un vice-Theo Hernandez. Diversi i profili sondati ma nessun affondo vero e proprio. Visto l'interesse della Samp per Gabbia, il Diavolo potrebbe fare la spesa in casa doriana.