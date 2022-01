Calciomercato Milan – Gabbia premiato con il rinnovo di contratto

Matteo Gabbia, difensore del Milan, è vicino al rinnovo del contratto con il club rossonero. Non andrà via in questo calciomercato invernale

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha ricordato come nei prossimi giorni sarà annunciato, oltre a quello di Theo Hernández, anche il rinnovo del contratto di Matteo Gabbia, difensore centrale classe 1999 cresciuto nelle giovanili rossonere. In scadenza, come il francese, nel 2024, Gabbia otterrà un nuovo contratto con il Milan valido fino al 30 giugno 2026.

La dirigenza, infatti, secondo il 'CorSport' ha deciso di premiare il numero 46 del Diavolo per essersi fatto trovare pronto nei momenti di difficoltà della squadra rossonera. Lo stipendio di Gabbia salirà fino a un milione di euro netto a stagione. Il Milan, pertanto, resterà con lui, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e capitan Alessio Romagnoli fino alla prossima estate. Retroscena Milan: poteva arrivare un trequartista! Le ultime di mercato >>>

