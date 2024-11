Il Milan tra sfide in campo e rinnovi chiave: ecco quello di Gabbia

Manca solo l’annuncio ufficiale per sancire il nuovo contratto di Gabbia, che si conferma uno dei pilastri su cui la dirigenza rossonera intende puntare nel lungo periodo. Questo rinnovo non solo rafforza la difesa, ma testimonia anche l’impegno del Milan nel valorizzare e premiare i propri talenti, rendendo il gruppo sempre più competitivo per le sfide che attendono il club, sia in campionato che in Europa. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Pellegatti: "Mi è arrivata una voce. Cardinale i fatti..."