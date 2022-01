Calciomercato Milan – Gabbia, non solo Samp: Cagliari in pressing

Matteo Gabbia potrebbe lasciare il Milan a gennaio. Oltre all'interesse della Sampdoria, occhio al pressing del Cagliari

Matteo Gabbia può partire nel calciomercato di gennaio. Titolare nelle ultime due partite causa indisponibilità di Tomori e Romagnoli, il classe 1999 non ha sfigurato in coppa con Kalulu. Ma è risaputo che i rossoneri stiano cercando un difensore per sostituire Simon Kjaer e, per questo motivo, il suo futuro potrebbe essere messo in discussione. Oltre alla Sampdoria, come riferisce il giornalista di 'Sky Sport' Manuele Baiocchini, c'è anche il Cagliari in pressing. Gabbia, però, non partirà prima di eventuali movimenti di mercato nel reparto arretrato. Le Top News di oggi sul Milan: parla Kalulu, Giacinti saluta, il punto sulla difesa