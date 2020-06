Calciomercato Milan – Gabbia, incertezza sul futuro: il punto

CALCIOMERCATO MILAN – Matteo Gabbia, classe 1999, difensore centrale rientrato in questa stagione al Milan dopo il proficuo prestito in Serie C alla Lucchese, ha esordito quest’anno in Serie A con la maglia del Diavolo, dapprima a gara in corso, a ‘San Siro‘, contro il Torino e quindi, da titolare, al ‘Franchi‘ di Firenze.

Come ricordato da ‘calciomercato.com‘, il Milan ripone, ovviamente, grande fiducia nelle qualità di Gabbia. Con il possibile arrivo, però, di un paio di nuovi difensori centrali, il club di Via Aldo Rossi potrebbe valutare l’idea di cedere Gabbia in prestito secco, per la stagione 2020-2021, di modo che il giocatore acquisisca minutaggio ed esperienza. ECCO CHI LO CERCA >>>