Calciomercato Milan – Gabbia incedibile: non parte neanche in prestito

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, il Milan ritiene incedibile Matteo Gabbia, classe 1999, difensore centrale lanciato in Serie A da Stefano Pioli nel corso dell’ultima stagione.

Gabbia, infatti, non partirà neanche in prestito, nonostante il club di Via Aldo Rossi abbia ricevuto offerte da Genoa e Fiorentina. Il Milan punta molto sul suo numero 46. L’acquisto di un nuovo difensore centrale, in casa rossonera, pertanto non sarà finanziato da una cessione di Gabbia.

Al contrario, il Milan preferisce vendere uno tra Mateo Musacchio e Léo Duarte. I MOVIMENTI DEL MILAN IN DIFESA, PERÒ, NON TERMINANO QUI >>>