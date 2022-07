Calciomercato Milan – Gabbia chiede la cessione: in arrivo due difensori?

Arrivano degli importanti aggiornamenti sul mercato del Milan . Secondo quanto riferisce Carlo Laudisa , giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', Matteo Gabbia avrebbe chiesto la cessione ai rossoneri. Il difensore si sta mettendo in bella mostra in queste settimane, ma rischia di essere chiuso considerato che Simon Kjaer stia recuperando una grande condizione fisica dopo essere stato fermo per diversi mesi a causa dell'infortunio al ginocchio.

Laudisa riferisce su Instagram come il Milan possa muoversi per tentare di acquistare due difensori. Il primo è Tanganga, con il Tottenham che vorrebbe cedere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto, mentre l'intenzione dei rossoneri sarebbe quella di acquistarlo in prestito con diritto; il secondo nome è invece quello di Diallo, giocatore in uscita dal PSG. A differenza degli 'Spurs', i parigini sarebbero disposti ad aprire alla cessione con la formula richiesta dal Milan. Ad oggi, secondo il giornalista, Diallo sarebbe avanti rispetto a Tanganga ma non è da escludere che possano arrivare entrambi. Milan, le top news di oggi: idea Frattesi per il centrocampo.