Calciomercato Milan – Pressing del Cagliari per Gabbia: le ultime news

Matteo Gabbia potrebbe lasciare il Milan in questo calciomercato invernale. Su di lui c'è il Cagliari di Walter Mazzarri. Il punto

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Matteo Gabbia, classe 1999, difensore centrale del Milan di Stefano Pioli. Il ragazzo, infatti, presto rinnoverà il suo contratto fino al 30 giugno 2026 con il club di Via Aldo Rossi e, successivamente, potrebbe essere ceduto in questa sessione invernale di calciomercato.