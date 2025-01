Calciomercato Milan Futuro – Schira: “Un giocatore è in partenza”

Nelle stagioni passate, il Milan ha mandato Omoregbe in prestito in diverse squadre: Torres (2022/23); Fiorenzuola prima e Sestri Levante poi (2023/24). Egli, oltre a fare l'ala destra, può giocare anche come seconda punta. In questa stagione, Daniele Bonera l'ha utilizzato pochissimo e le 6 partite in Serie C ne sono la prova. Secondo il sito Transfermarkt, il valore di mercato di Omoregbe è pari a 25mila euro. LEGGI ANCHE: Cassano, altro attacco pesantissimo a Leao: il top player del Milan lo silenzia con un’emoji >>>