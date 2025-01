Calciomercato – Milan Futuro, attento: la Juventus sta puntando Okoro

Il calciomercato invernale è iniziato ed il Milan Futuro ha messo gli occhi sull'attaccante Alvin Okoro, sul quale, però, c'è anche la Juventus. La squadra rossonera, che è al 18esimo posto del Girone B della Serie C e quindi in zona playout, ha bisogno di rinforzi e, dopo l'acquisto di Magrassi dal Cittadella, vuole piazzare altri colpi per il reparto offensivo. Anche la Juve, però, vuole fare acquisti per la sua seconda squadra, che è 17esima nel Girone C della terza divisione italiana e, anch'essa, in zona playout.