Calciomercato Milan – Che futuro per Jimenez? Ecco le ultime

Quale sarà il futuro di Alex Jimenez ? Il giovane terzino del Milan sta offrendo buone prestazioni con il Milan Futuro , nonostante alcuni problemi caratteriali che lo portano spesso all'ammonizione. I rossoneri contano su di lui e sul suo talento in vista del futuro ma il calciomercato potrebbe portare e svolte inaspettate.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, sul suo profilo Twitter, Jimenez starebbe pensando di cambiare agenzia di rappresentanza. Come detto, il Milan punta molto su di lui ma sulle sue tracce c'è sempre il Real Madrid. I Blancos, in tal senso, si sono garantiti un'opzione di controriscatto che vale per i prossimi due anni, ma a quanto pare alla finestra ci sono anche altri club spagnoli.