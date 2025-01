Il calciomercato invernale è entrato nel vivo ed il Milan Futuro, secondo squadra rossonera che milita in Serie C, sta per mettere a segno un colpo in difesa: Michele Camporese. I rossoneri, allenati da Daniele Bonera, nell'ultima giornata di campionato hanno perso 1-5 in casa contro la Torres e, per loro, c'è il rischio di non riuscire a salvarsi. Attualmente, il Milan Futuro si trova al 17esimo posto nel Girone B di Serie C ed è in zona playout.