Calciomercato Milan – Due priorità per gennaio: il punto della situazione

Calciomercato Milan - Ibrahimovic, Moncada e Furlani: summit tra campo e mercato

Come scrive Calciomercato.com, nel corso della prossima settimana il management rossonero, formato da Ibrahimovic, Furlani e Moncada, darà vita a una serie di riunioni nelle quali verrà fatto il punto della situazione tra campo e mercato. La cessione di Luka Jovic e l'arrivo di un mediano sarebbero le due priorità, anche se non è escluso che possa arrivare anche un terzino che possa giocare su entrambe le fasce, con la possibile uscita di Terracciano. Per il centrocampo i due nomi forti son Frendrup del Genoa e Belahyane del Verona, ma non sarebbero previsti grossi investimenti durante il calciomercato invernale. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - L'attaccante lo porta Leao? La clamorosa indiscrezione